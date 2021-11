PF prende passageiros que tentaram embarcar com droga oculta em aquecedor, estruturas de malas e bijuterias

Guarulhos/SP – A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu, em ação conjunta com a Receita Federal, na madrugada de hoje (18/11), 3 passageiros que tentaram embarcar com droga para o continente africano.

Foram 2 ações distintas. Na primeira ação, policiais federais, que faziam fiscalização de rotina junto aos balcões de check-in, selecionaram um passageiro e o entrevistaram. Em razão de suspeitas, o homem teve suas bagagens submetidas ao aparelho de raio-x onde os policiais visualizaram diversos aparelhos eletrônicos em seu interior. O passageiro abriu sua bagagem e os aparelhos eletrônicos foram submetidos individualmente à inspeção, momento em que os policiais identificaram substância suspeita no interior de um aquecedor.

O homem, nacional da Nigéria, de 36 anos de idade, que ingressou no país em 2013 e solicitou refúgio, foi preso após a substância encontrada, junto à resistência do aparelho, ser identificada como cocaína, cujo peso somou 3 Kg.

Em outra ação, servidores da Receita Federal, da equipe do K9, que atuam com o auxílio de cães farejadores (nesta ação os cães Grace, Scooter e Utte), fiscalizavam as bagagens despachadas para voo destinado à Etiópia e, em razão da indicação dos animais, selecionaram algumas bagagens suspeitas. Após serem submetidas ao aparelho de raio-x, as suspeitas aumentaram ao se observar substância orgânica compactada, oculta nas bagagens. A PF foi acionada e os passageiros localizados e conduzidos à delegacia para que, na presença de testemunhas, seus pertences fossem inspecionados.

Nas bagagens pertencentes a um brasileiro, de 25 anos de idade, que embarcaria para Addis Ababa, na Etiópia, foram encontrados, nas estruturas das malas, mais de 2 Kg de cocaína. O suspeito disse que o destino da droga era a Nigéria. Em nome do preso há uma empresa, cujo capital soma 26 milhões de reais, da qual o homem disse desconhecer.

Outro passageiro, que também havia sido beneficiado pela Lei do Refúgio, ingressando no país em 2014, ocultava quase 7 Kg de cocaína dentro de 158 pulseiras feitas de resina e miçangas. O homem, nacional de Serra Leoa, de 41 anos de idade, tinha como destino final a cidade de Conakri, na Guiné.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Contato: (11) 2445-2212