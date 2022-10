PF prende passageiros que tentaram embarcar com droga em voos internacionais

Guarulhos/SP. A Polícia Federal prendeu, em ação conjunta com a Receita Federal, entre os dias 15 e 16/10, no Aeroporto Internacional de São Paulo, passageiros tentando embarcar com entorpecentes em voos para a França, Portugal e Japão.

Policiais federais, acionados por funcionários que fiscalizam as bagagens despachadas, por meio do raio-x, prenderam um homem, nacional da Noruega, de 71 anos de idade, com quase cinco quilos de cocaína ocultos em fundos falsos de sua mala de viagem. O suspeito pretendia embarcar em voo para o Japão, com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Posteriormente, servidores da Receita Federal localizaram mais de quatro quilos de cocaína escondidos sob as costuras do forro de uma mochila. O passageiro proprietário da mala, um brasileiro de 31 anos de idade, que havia perdido o voo para a França, foi preso em flagrante pelos policiais federais.

Em outra ação, um passageiro, nacional da Letônia, que embarcaria em voo para Portugal, foi flagrado por policiais federais, no momento em que realizava os procedimentos migratórios, com mais de quatro quilos de cocaína ocultos em fundos falsos de uma pasta de documentos.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

