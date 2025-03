PF prende passageiros por tráfico de drogas e contrabando de medicamentos

A Polícia Federal prendeu, em ações distintas nesta terça-feira (25/3), no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, passageiros transportando metanfetamina e medicamentos para diabetes, sem a devida documentação e capturou um foragido da Justiça.

Policiais federais prenderam uma mulher sul-africana, que desembarcou de voo procedente da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e que embarcaria em conexão para Brasília/DF, transportando mais de dois quilos de metanfetamina em fundos falsos forjados em sua mala. A suspeita foi apresentada na delegacia da PF, por servidores da Receita Federal que identificaram a droga com o auxílio do aparelho de raios-x.

Em outras ações, dois passageiros foram apresentados na delegacia da PF por servidores da Receita Federal, em razão de estarem transportando medicamento para diabetes sem receita médica e documentos que autorizassem sua importação. Com um homem, que foi preso pelo crime de contrabando, foram encontradas em fundos falsos forjados em sua mala, 70 canetas do medicamento. Ele desembarcou de voo procedente de Portugal. Já com uma mulher, brasileira que reside na Inglaterra, foram apreendidas 18 canetas do medicamento que foram encontradas dentro de embalagens de produtos alimentícios.