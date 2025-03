PF prende passageiros por tráfico de drogas, contrabando, importunação sexual e uso de documento falso

Guarulhos/SP. Durante o feriado de Carnaval a Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu 6 pessoas por tráfico de drogas, 3 por contrabando, um homem por importunação sexual, uma mulher por uso de documento falso e cumpriu outros 3 mandados de prisão.

As prisões por tráfico de drogas resultaram na apreensão de mais de 6 quilos de cocaína. Entre os presos, estava uma mulher que tentava embarcar para Portugal com mais de 3 quilos de droga, além de 4 mulheres flagradas na zona leste de São Paulo e outra mulher que tentava embarcar para a França. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e servidores da Receita Federal.

Além disso, em ações distintas, a PF prendeu 3 brasileiros que tentaram entrar no país com medicamentos para diabetes sem a devida autorização de importação. As 482 canetas apreendidas têm valor estimado em quase 150 mil dólares, e os suspeitos poderão responder pelo crime de descaminho.

Também foram realizadas prisões de um homem acusado de importunação sexual, que desembarcou de voo procedente de Salvador, e de uma mulher da República Dominicana, que tentou embarcar para a França com um passaporte falso.

Além disso, 3 passageiros com mandados de prisão em aberto foram capturados.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guarulhos/SP

Contato: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal