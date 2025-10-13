PF prende passageiros com cápsulas de cocaína no Ceará

Fortaleza/CE. A Polícia Federal realizou, nos dias 30/9, 5/10 e 9/10, três ações distintas que resultaram na prisão de passageiros com destino a França que transportavam cápsulas de cocaína no estômago, no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Durante fiscalização de rotina, na terça-feira (30/9), uma passageira apresentou sinais de nervosismo ao passar pelo raio X. Após entrevista com os policiais, confessou ter ingerido cerca de 100 cápsulas de cocaína.

Em outra ação, no domingo (5/10), a Polícia Federal prendeu um passageiro que ingeriu 127 cápsulas de cocaína.

Já na quinta-feira (9/10), uma outra passageira foi presa durante uma fiscalização de rotina por ter ingerido 101 cápsulas de cocaína.

Os três foram conduzidos para atendimento médico, onde permaneceram sob escolta policial durante o atendimento.

