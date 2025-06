PF prende passageiro em flagrante por tráfico de internacional de drogas em São Paulo

Campinas/SP. A Polícia Federal prendeu em flagrante um passageiro por tráfico internacional de drogas, na última quarta-feira (25/6), no Aeroporto Internacional de Viracopos.

O homem, que embarcava em um voo com destino a Paris, na França, havia ingerido cápsulas de entorpecentes. A identificação do suspeito ocorreu durante a fiscalização de rotina no controle migratório. Após entrevista com policiais federais, que levantou suspeitas, o passageiro foi submetido a exames médicos que confirmaram o crime.

O preso foi apresentado à Justiça Federal e as investigações prosseguem para identificar a organização criminosa responsável pelo envio da droga.

Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas/SP

[email protected]

(19) 3345-2260

Fonte: Polícia Federal