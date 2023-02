PF prende passageiro com maconha na bagagem

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na tarde desta sexta-feira (3/2), um passageiro que transportava diversos tabletes de maconha em sua mala de viagem.

Durante fiscalização na BR277, no posto policial em Santa Terezinha de Itaipu/PR, policiais vistoriaram um ônibus intermunicipal com destino a cidade de Londrina/PR. Com apoio de cadela farejadora, policiais localizaram uma mala de viagem contendo 20 tabletes de maconha, totalizando cerca de 10 quilos de entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais prenderam em flagrante o passageiro de 18 anos, que foi encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil (6a Subdivisão de Foz do Iguaçu).

