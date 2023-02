PF prende passageiro com cocaína no Aeroporto Internacional das Cataratas

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (2/2), um passageiro que carregava consigo uma mala de viagem contendo cocaína em um fundo falso, durante fiscalização de rotina, no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais federais realizavam uma fiscalização nas bagagens despachadas pelos passageiros, quando foi encontrada no raio-x uma mala com indícios de substância orgânica em seu interior.

Imediatamente, os policiais localizaram o proprietário da bagagem e o conduziram para a sala de fiscalização, onde vistoriaram a mala e encontraram um fundo falso, contendo cerca de 4 kg de cocaína em tabletes.

A droga seria levada para a Espanha, com destino a cidade de Mallorca, em que seria entregue a uma pessoa ainda não identificada.

O passageiro, de 22 anos e nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para a lavratura da prisão. Ele poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, delito com até 15 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

E-mail: [email protected]

Contato: (45) 99116-8691 (telefone/Whatsapp)