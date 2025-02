PF prende passageira de voo nacional com droga

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu na manhã de hoje, (20/2), uma passageira desembarcando com droga na bagagem.

A suspeita, foi abordada por servidores da Receita Federal que fiscalizavam, com o auxílio de cães farejadores, as bagagens de passageiros procedentes de voo de Manaus, no Amazonas, assim que ela as restituiu junto as esteiras.

Em sua bagagem foram encontrados volumes com substância semelhante a droga. A mulher, uma brasileira de 29 anos de idade, foi conduzida à delegacia da PF e, após a realização dos exames periciais confirmarem, na presença de testemunhas, que a substância encontrada era a droga THC, foi presa pelos policiais federais.

A suspeita foi apresentada à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guarulhos/SP

Contato: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal