PF prende passageira com 14 kg de skunk

Belém/PA – A Polícia Federal prendeu uma pessoa com 14 quilos de skunk ao chegar ao Aeroporto Internacional de Belém, no início da manhã desta terça-feira (20/12). O flagrante foi contra uma mulher, moradora do bairro da Cremação, que havia chegado em voo vindo de Manaus.

A droga estava em uma mala despachada – a única que a passageira trazia. A bagagem foi interceptada por agentes da PF assim que saiu da aeronave, ainda no pátio do aeroporto, às 5h15. Com a confirmação da droga – um tipo beneficiado de maconha – foi dada voz de prisão contra a passageira, que foi autuada em flagrante na Superintendência da Policia Federal em Belém e encaminhada ao sistema prisional.

Ela já havia feito o trajeto aéreo vindo de Manaus no último dia 10 e desde então passou a ser monitorada. Viajou sozinha à capital amazonense dia 18 apenas para buscar a droga, interceptada hoje.

Em 2020, recebeu quatro parcelas de R$ 600 do Auxílio Emergencial.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

Telefone: (91) 3214-8029 / 984222396

E-mail: [email protected]