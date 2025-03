PF prende passageira com 11 kg de droga na bagagem

Guarulhos/SP. A PF, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu nesta quarta-feira (19/3), uma passageira que desembarcou de voo doméstico na posse de uma mala recheada com droga.

Com o auxílio de raios-x, policiais federais fiscalizavam as bagagens despachadas pelos passageiros que desembarcaram de voo procedente de Natal, no Rio Grande do Norte, quando desconfiaram do conteúdo de uma mala e aguardaram a sua proprietária restituí-la nas esteiras de bagagens.

A passageira, uma brasileira de 39 anos de idade, foi abordada no momento em que retirou sua mala da esteira e foi conduzida, juntamente com testemunhas, para a delegacia da PF para acompanhar a revista em seus pertences.

Da mala suspeita, os peritos federais retiraram onze quilos de haxixe, prensados na forma de 110 tabletes. Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão.

A presa poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

