PF prende paraguaio com cocaína enrolada nas pernas, no Aeroporto do Galeão

Rio de Janeiro/RJ – Na quinta-feira, 15/6, a Polícia Federal prendeu em flagrante um estrangeiro de nacionalidade paraguaia que transportava 2 kg de cocaína atados às pernas com fita adesiva, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O preso, de 27 anos, havia chegado no Galeão em um voo proveniente de Foz do Iguaçu/PR. Ele pretendia embarcar em outro voo comercial que faria escala em Madri, capital da Espanha, antes de rumar para seu destino final em Zurique, na Suíça.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga enrolada no corpo do estrangeiro e efetuaram a prisão em flagrante.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.gov.br/pf

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal