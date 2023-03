PF prende paraguaia com 4,080 kg de cocaína, no Aeroporto de Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – No início da tarde deste domingo, (5/3), a Polícia Federal, prendeu, em flagrante, uma paraguaia de 32 anos que transportava 4,080 Kg de cocaína, no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR.

A estrangeira pretendia embarcar para Barcelona – Espanha, em voo com escala em Paris, na França.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga em um fundo falso da mala da passageira, através de equipamento de raio X.

A presa foi encaminhada à Delegacia Regional da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

