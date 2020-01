PF prende mulher transportando metanfetamina no Aeroporto de São Paulo

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (29/1), em conjunto com a SUDEMA, a Operação JAMPA VERDE 3, com objetivo de combatera exploração ilegal de areia no leito do Rio Paraíba, em área sem autorização ambiental. A ação contou com com a participação 15 servidores, entre policiais federais e funcionários públicos da SUDEMA.

As investigação apontaram a extração de areia, sem a competente autorização da Agência Nacional de Mineração – ANM e da SUDEMA, no Município de São Miguel do Taipu/PB.

As fiscalizações e ações conjuntas ambientais serão intensificadas pela Polícia Federal no Estado da Paraíba, no ano de 2020.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes do art. 55 da Lei 9.605/1998, combinado com o art. 2 da Lei 8.176/1991, cujas penas somadas poderão ultrapassar 5 anos de prisão.

