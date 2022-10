PF prende mulher que tentava desembarcar com cocaína no aeroporto de São Luis/MA

São Luís/MA. A Polícia Federal realizou hoje, 18/10, a prisão em flagrante de uma mulher no Aeroporto Marechal Cunha Machado quando ela tentava desembarcar com pouco mais de 5kg de pasta base de cocaína.

Policiais Federais faziam fiscalização de rotina no aeroporto de São Luis/MA, quando, ao fiscalizarem as bagagens despachadas utilizando o aparelho de raio X, identificaram uma mala com fundo falso, onde a droga foi localizada.

Dando continuidade às diligências, os policiais identificaram a proprietária da mala, uma passageira de um voo comercial proveniente de Porto Velho /RO.

Durante a entrevista, a passageira confirmou ser a dona da mala e foi conduzida para a Superintendência da Polícia Federal no Maranhão. O material apreendido foi encaminhado para perícia e foi confirmado tratar-se de pasta base de cocaína.

A suspeita foi indiciada pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, 35, 40, I, da Lei nº 11.343/2006.

