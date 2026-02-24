PF prende mulher por tráfico no Aeroporto de Manaus

Manaus/AM. A Polícia Federal apreendeu, no sábado (21/2), aproximadamente 11 kg de maconha durante abordagem feita pela a Polícia Federal em Manaus.

Uma mulher de nacionalidade brasileira foi abordada pela equipe policial, no aeroporto internacional, após o despacho de bagagem e questionada sobre o que estaria transportando.

A bagagem e a autuada em flagrante foram encaminhadas à sala de inspeção da Polícia Federal, onde, após a abertura e a realização de teste preliminar, confirmou-se tratar-se de substância entorpecente com características compatíveis com maconha, acondicionada em tabletes, totalizando cerca de 11 kg.

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e para identificar os responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected] | (92) 3655-1563

Fonte: Polícia Federal