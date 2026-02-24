Polícia Federal
PF prende mulher por tráfico no Aeroporto de Manaus
Manaus/AM. A Polícia Federal apreendeu, no sábado (21/2), aproximadamente 11 kg de maconha durante abordagem feita pela a Polícia Federal em Manaus.
Uma mulher de nacionalidade brasileira foi abordada pela equipe policial, no aeroporto internacional, após o despacho de bagagem e questionada sobre o que estaria transportando.
A bagagem e a autuada em flagrante foram encaminhadas à sala de inspeção da Polícia Federal, onde, após a abertura e a realização de teste preliminar, confirmou-se tratar-se de substância entorpecente com características compatíveis com maconha, acondicionada em tabletes, totalizando cerca de 11 kg.
A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e para identificar os responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
[email protected] | (92) 3655-1563
Fonte: Polícia Federal
São Mateus
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Regional
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Estadual
Jovem é morto a tiros a caminho de cavalgada no Sul do ES
Deivison Segal foi abordado por criminosos em uma motocicleta. Mesmo após cair do cavalo já ferido, ele ainda foi atingido...
Espírito Santo está sob alerta laranja de chuvas intensas até sexta-feira (27)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito...
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha promove educação ambiental em evento de surfe
A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio do Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo–...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
PCES cumpre mandado e prende investigado por homicídio ocorrido em Pedro Canário
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu, na tarde...
PCES e Guarda Municipal de Vila Velha prendem mulher em flagrante por maus-tratos a cães
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao...
Combate ao “gato” de energia: Ações conjuntas contra furto de energia alcançam 18 regiões e registram 68 flagrantes no ano de 2025 no Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), divulga o balanço das...
ENTRETENIMENTO
Tom Brady curte dias em Milão com os filhos e destaca momentos: ‘Criando memórias’
Tom Brady, de 48 anos, compartilhou nesta segunda-feira (23), registros da viagem que fez a Milão, na Itália, ao lado...
Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’
Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois...
Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’
Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas....
POLÍTICA
Deputados repercutem agressão de policial militar à companheira
As agressões de um soldado da Polícia Militar (PMES) à mulher, também militar, no último sábado (21), e a outros...
Assembleia autoriza Estado a doar imóvel para São Mateus
Os deputados aprovaram o Projeto de Lei (PL) 16/2026, do Executivo, que doa imóvel pertencente ao Estado ao município de...
Feira de artesanato está de volta com edição de verão
Ao longo desta semana (23 a 27 de fevereiro), o público pode conferir na Assembleia Legislativa (Ales) uma variedade de...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
