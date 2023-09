PF prende mulher por tráfico de drogas no PE

Recife/PE. A Polícia Federal prendeu por tráfico internacional de drogas, no último fim de semana, no Aeroporto Internacional de Recife. A mulher tentava embarcar com cerca de quatro quilos e meio de cocaína em sua mala para Lisboa, em que seria recebida com o entorpecente.

Na ocasião, detectores de raio X indicaram a bagagem suspeita que, após submetida a um teste de drogas, obteve resultado positivo para cloridrato de cocaína.

A mulher foi presentada à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.