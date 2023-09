PF prende mulher por apresentar diploma falso de curso de medicina

Porto Alegre/RS: A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (15/09) uma mulher que apresentou diploma falso de conclusão do curso de Medicina, expedido por uma instituição privada de ensino superior, ao se cadastrar junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) para exercer a profissão no estado.

A abordagem ocorreu após o CREMERS identificar a falsidade do documento e acionar a Polícia Federal. Diligências confirmaram que a suspeita não teve vínculos com a instituição que teria expedido o diploma.

A investigada é natural do Acre, tem 33 anos de idade, foi conduzida à Polícia Federal e indiciada por uso de documento falso. Após ser ouvida, será encaminhada ao sistema penitenciário.

A Polícia Federal prossegue com as investigações para apurar o possível exercício ilegal de medicina.

Fonte: Polícia Federal