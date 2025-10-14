PF prende mulher no Aeroporto de Navegantes tentando embarcar com drogas para a França

Itajaí/SC. A Polícia Federal prendeu uma cidadã brasileira que tentava embarcar com 2,8 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, no último sábado (11/10). A passageira tinha como destino final a cidade de Paris, na França.

A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina no embarque internacional. Os policiais federais identificaram comportamento suspeito da passageira e, após abordagem, constataram que a droga estava afixada ao seu corpo com faixas, em uma tentativa de ocultação para burlar os mecanismos de controle migratório e de segurança.

A mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Federal em Itajaí, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

[email protected]

(47) 3249-6796

@pfsantacatarina

Fonte: Polícia Federal