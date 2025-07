PF prende mulher foragida por associação criminosa no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. Nesta terça-feira (15/7), a Polícia Federal prendeu uma mulher procurada por tráfico de drogas, em Foz do Iguaçu/PR. A ação ocorreu como parte das operações em combate ao crime organizado na fronteira, e contou com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A detida possui um histórico criminal extenso, tendo respondido pelo crime de homicídio no estado de Roraima e estava envolvida em outros processos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Segundo as investigações, a mulher foi para Foz do Iguaçu após seu companheiro ter sido morto a tiros no interior do Rio Grande do Sul em abril de 2025. Ambos faziam parte de uma associação criminosa.

Diante da situação, a suspeita foi levada à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal