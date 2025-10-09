PF prende mulher em flagrante por estelionato na cidade do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal, com apoio da equipe de prevenção a fraudes da Caixa Econômica Federal, prendeu em flagrante uma mulher pela prática do crime de estelionato em uma agência da Caixa, na cidade do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (8/10).

A ação aconteceu enquanto a suspeita sacava um precatório judicial de cerca de 1 milhão de reais em nome de um terceiro, que reside em Santa Catarina.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Fonte: Polícia Federal