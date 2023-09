PF prende mulher em flagrante e apreende droga em encomenda postal

Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu uma mulher e apreendeu, na tarde desta sexta-feira (15/09), uma encomenda postal contendo 107 cápsulas de haxixe, somando mais de um quilo dessa espécie da maconha, ocultada em embalagem de suplemento alimentar.

A destinatária foi presa em flagrante ao receber a encomenda em Fortaleza/CE. A ação teve a atuação dos cães detectores de drogas da PF. A ação se desenvolveu em parceria com os Correios.

Os cães apontaram a suspeita de existência de produto suspeito na encomenda despachada de Belo Horizonte/MG. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga ocultada nas encomendas postais.

A presa negou a prática ilícita, alegando que recebia a encomenda em seu nome, mas destinada a terceiros. As investigações continuam para apurar participação de terceiros e as circunstâncias do crime. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão.

A presa está à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Fone: (85)9.9972-0194 @pfceara

E-mail: [email protected] www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal