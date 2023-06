PF prende mulher em flagrante devido à fraude de pensão por morte, na Zona Norte do Rio

Rio de Janeiro/RJ – Nesta terça-feira, 6/6, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher de 42 anos por tentativa de estelionato, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu em uma agência bancária localizada no bairro do Méier, no momento em que a mulher tentava sacar um benefício previdenciário de pensão por morte anteriormente implementado por uma quadrilha de fraudadores.

A fraude consiste em forjar documentação a fim de simular a existência de uma relação conjugal entre a pessoa que será beneficiada pelo golpe e uma outra qualquer já falecida, para então requerer ao INSS a pensão por morte.

A mulher presa na ação de hoje também é suspeita de ter sacado um outro benefício de pensão por morte fraudulento, em circunstâncias semelhantes, mas que estava registrado no nome de outra pessoa.

Para a identificação dessas fraudes, a Polícia Federal contou com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, órgão do Ministério da Previdência Social, além do setor anti-fraude da instituição financeira pela qual a presa recebia o benefício.

A partir dessa prisão, as investigações vão buscar identificar os demais integrantes da quadrilha por trás das fraudes, que vêm causando graves prejuízos ao INSS.

Após as formalidades de praxe, a presa foi encaminhada para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de estelionato previdenciário, previsto no art. 171, § 3º do Código Penal, e pode pegar pena de mais de seis anos de reclusão, além de multa.

