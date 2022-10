PF prende mulher e apreende mil reais em cédulas falsas em Marco/CE

Fortaleza/CE. A Polícia Federal prendeu uma mulher e realizou a apreensão de mil reais em cédulas falsas na tarde desta terça-feira (18), em Marco/CE. O trabalho foi desenvolvido em parceria com os Correios.

O flagrante aconteceu no momento em que a suspeita recebia encomenda contendo 10 cédulas de R$ 100 falsas, tendo a destinatária negado o crime aos policiais federais, informando que desconhecia a encomenda e o ilícito flagrado.

A presa foi indiciada por crime de moeda falsa, previsto no art. 289 do Código Penal Brasileiro, punível com pena de reclusão de 3 a 12 anos.

A suspeita encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam para identificação da versão da suspeita e demais participantes do crime flagrado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 3392-4868/99720194