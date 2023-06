PF prende mulher com 7kg de cocaína na Rodovia Rio-Santos

Angra dos Reis/RJ – Nesta sexta-feira, 2/6, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher transportando 7kg de cocaína, fracionados em diversos papelotes, na Rodovia Rio-Santos.

As investigações iniciais apontam que a mulher realizava o transporte de drogas por meio de aplicativos de caronas, trazendo as drogas do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro para Paraty, região da Costa Verde.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a presa foi encaminhada ao presídio de Volta Redonda e responderá pelo crime de tráfico de drogas. Se condenada, poderá receber pena de até 15 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.gov.br/pf

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal