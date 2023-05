PF prende mulher com 20kg de skunk

Rio de Janeiro/RJ. Na noite de desta quinta-feira, 25/5, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher transportando aproximadamente 20kg de skunk no Aeroporto Santos Dumont. A droga foi encontrada em fiscalização de rotina da DEAER, Delegacia Especial de Polícia Federal do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont, durante os procedimentos de embarque de passageiros.

A mulher foi abordada com 41 pacotes de skunk escondidos em uma mala, com a intenção de embarcar em um voo com destino a Vitória.

A presa foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Fonte: Polícia Federal