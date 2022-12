PF prende motorista de aplicativo e apreende R$ 1.000,00 em cédulas falsas

Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu um homem e realizou a apreensão de R$ 1.000,00 em cédulas falsas na tarde dessa quinta-feira (22/12), no bairro Siqueira, em Fortaleza/CE. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com os Correios. Em 2022, a PF apreendeu mais de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais) em cédulas falsas no Ceará.

O flagrante aconteceu no momento em que o suspeito recebia encomenda em sua residência contendo 10 cédulas de R$ 100,00 falsas. O destinatário tentou fugir quando flagrado e entrou em luta corporal com os policiais federais, sendo contido e preso. O celular do preso também foi apreendido.

O preso foi indiciado por crime de moeda falsa e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para identificação dos demais envolvidos no crime.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 3392-4868/99720194