PF prende militar com carga de mercadorias descaminhadas em Céu Azul/PR

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na manhã desta segunda-feira (31/3), um bombeiro militar conduzindo um veículo com uma carga de aparelhos celulares descaminhados, na rodovia BR277, no município de Céu Azul.

Durante uma abordagem de rotina, um veículo com placas brasileiras, foi parado enquanto se deslocava em direção a cidade de Cascavel/PR, sendo conduzido por um motorista fardado de bombeiro militar. Após vistoria no interior do veículo, foram encontrados cerca de 235 aparelhos de celulares de alto valor agregado, acondicionados em compartimentos da estrutura do veículo e no interior das poltronas.

O valor estimado da carga total apreendida é de, aproximadamente, 692 mil reais.

O condutor, junto com o veículo e a carga apreendida, foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a formalização da prisão em flagrante.

