PF prende líder de grupo criminoso especializado no tráfico de maconha

Jaguarão/RS – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/3), a Operação Flos, para desarticular grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, especialmente de skunk.

Policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva do líder do grupo e dois de busca e apreensão em endereços vinculados a ele, utilizados para a logística de distribuição da droga. Nas diligências, foram apreendidos veículos, celulares e porções de droga.

Nesta semana, a Polícia Federal apreendeu 15 quilos de skunk na região de Pelotas e 150 sementes de maconha em Jaguarão, do grupo criminoso desarticulado.

As investigações tiveram início há quatro meses. O principal investigado, preso hoje, tem 29 anos e antecedentes por tráfico de drogas no Brasil e no Uruguai. Ele foi conduzido à Polícia Federal em Jaguarão e encaminhado ao sistema penitenciário.

