PF prende investigado por esquema de venda de diplomas falsos

Rio de Janeiro/RJ. Na tarde desta quinta-feira (7/8), a Polícia Federal prendeu um homem que foi denunciado pela prática do crime de falsificação de documento público. A ação ocorreu na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante levantamentos de dados de inteligência e troca de informações entre a Delegacia Regional de Inteligência Policial (DRIP) e a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ). A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, após o réu descumprir medidas impostas pelo juízo.

O preso foi investigado na Operação Catarse II, deflagrada em 2023. De acordo com as apurações, o homem estava envolvido na venda de diplomas falsificados e recebia os valores por meio de contas bancárias abertas em nome de terceiros.

Após os procedimentos, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele é réu pela prática do crime de falsificação de documento público, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: Polícia Federal