PF prende investigado por crimes de abuso sexual infantojuvenil

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19/3), a Operação Kore 14, dando continuidade às ações de combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Na ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em São Paulo. Durante o cumprimento, foram apreendidos equipamentos de informática e telefonia pertencentes ao investigado.

Os crimes apurados estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além do Código Penal, sem prejuízo de outras infrações que possam ser identificadas ao longo das investigações.

A Polícia Federal reforça a importância do monitoramento e da orientação de crianças e adolescentes no ambiente digital e no mundo real, prevenindo riscos de abusos sexuais e garantindo sua segurança e bem-estar.

