PF prende integrante de organização criminosa

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta segunda-feira, 25/9, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pontual para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrante de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e o roubo de cargas na região de São Gonçalo/RJ.

O preso, já denunciado, é acusado de ser o responsável por fazer o transporte de armas, drogas e de traficantes entre diversas comunidades dominadas por uma das principais facções do Rio.

Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, foram cumpridos na residência do alvo, localizada no bairro da Gamboa, região portuária, no Centro do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que o acusado integra organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro e na comunidade do Jardim Catarina, além de outros crimes, incluindo roubo de cargas, assassinatos e extorsão de moradores e comerciantes locais, prática comum por parte de milícias.

O investigado irá responder pelo crime de organização criminosa armada e, se condenado, pode receber uma pena de até 8 anos de reclusão.

A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público (GAECO/RJ).

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma iniciativa coordenada pela Polícia Federal que tem como principal objetivo a produção de informações de inteligência sobre o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. A FICCO é composta pela PF e pelas Polícias Militar (PMERJ) e Civil (PCERJ) do Rio de Janeiro.

