PF prende homem tentando embarcar com 6 kg de cocaína

Guarulhos/SP – A PF prendeu nesta quarta-feira (9/12), no Aeroporto Internacional de São Paulo, um passageiro de voo internacional tentando embarcar para Doha transportando droga na bagagem.

Policiais federais, que fiscalizavam os passageiros na fila do check-in de voo para Doha, no Catar, observavam um homem que aparentava estar desorientado. Quando ele se aproximou do balcão de check-in, foi abordado e entrevistado. Os policiais desconfiaram de suas respostas e o conduziram para uma sala reservada, onde fizeram busca pessoal e revistaram as bagagens do suspeito. Envoltos em um cobertor, foram encontrados 6 volumes no formato de tijolos, compostos por uma substância com odor característico da droga cocaína. Em sede policial, o suspeito recebeu voz de prisão após os exames periciais resultarem positivo para cocaína, totalizando 6 kg da droga. O destino final do passageiro era Joanesburgo, na África do Sul.

O preso será encaminhado à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

