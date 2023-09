PF prende homem suspeito de homicídio

Teresina/PI. A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (21/9), no aeroporto de Teresina/PI, um homem suspeito de homicídio.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi cumprido na capital piauiense no final da tarde.

Após realizados os procedimentos criminais na Superintendência Regional de Polícia Federal no Piauí, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde irá aguardar a audiência de custódia.

