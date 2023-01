PF prende homem que levou réplica da Constituição

Jefferson Rudy/Agência Senado Bolsonaristas quebraram diversos objetos durante invasão ao Congresso Nacional

A Polícia Federal prendeu em Varginha (MG) o homem que pegou a réplica da Constituição Federal de 1988 do Supremo Tribunal Federal durante o ato terrorista que ocorreu em Brasília em 8 de janeiro. O bolsonarista Marcelo Fernandes Lima , de 50 anos, tinha entregue a réplica à PF no dia 12.

Ele foi liberado após prestar depoimento feito durante a devolução da réplica, mas passou a ser investigado. A justiça determinou a prisão e o designer se entregou na sede da PF em Varginha no começo da tarde de hoje.

Em seu depoimento, Marcelo afirmou que pegou o livro das mãos de outras pessoas para que não houvesse destruição.

Marcelo foi visto nas imagens com a réplica nas mãos na Praça dos Três Poderes. Ele alegou que viu vários objetos e vidros quebrados, quando três pessoas passaram ao seu lado com o livro nas mãos.

O homem relatou que a intenção do trio era rasgar a réplica com o apoio dos outros golpistas. Por conta disso, ele decidiu tomar o livro deles, porque considerou absurda a ideia de destruir o documento.

“Eles gritavam: ‘Vamos rasgar, vamos rasgar’. Que o declarante percebeu que se tratava de um exemplar da Constituição Federal e, como nunca teve qualquer intenção de depredar coisa nenhuma, achou aquilo um absurdo e tomou o livro das mãos daquelas pessoas, para que não fosse destruído”, falou no depoimento.

O designer também afirmou que não participou do ato de terrorismo.

Marcelo vive em São Lourenço, Minas Gerais, e falou aos policiais que não sabia o que fazer com o livro durante o tumulto. Por isso resolveu levar embora para que o documento não fosse destruído.

Livro foi entregue ao STF

O livro foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comemorou o retorno da Constituição Federal para o prédio da Corte.

“A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada. Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá”, escreveu no seu perfil no Twitter.

Fonte: IG Política