PF prende homem por uso de documentos falsos ao tentar obter registro médico no Piauí

Teresina/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14/10), um homem, nascido na França e detentor de dupla nacionalidade brasileira e dinamarquesa, pelo uso de documentos falsos com o objetivo de obter inscrição profissional junto ao Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM/PI).

O investigado compareceu à sede do CRM/PI e apresentou diploma e histórico escolar de medicina falsificados, supostamente emitidos por uma faculdade do Ceará, ao requerer seu registro como médico. A falsificação foi constatada após conferência documental e comunicação imediata à Polícia Federal.

O homem foi conduzido por policiais federais até a Superintendência Regional da PF no Piauí, onde foi formalmente autuado pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos no Código Penal Brasileiro.

Foram apreendidos o diploma falsificado, a resposta oficial do centro universitário confirmando a irregularidade e um aparelho celular pertencente ao preso, que poderá conter elementos de prova sobre o caso.

Após a conclusão dos procedimentos na Polícia Federal, o preso foi colocado à disposição da Justiça Federal.

