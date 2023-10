PF prende homem por uso de documento falso no Aeroporto de Fortaleza

Fortaleza/CE: A Polícia Federal prendeu, na noite desta segunda-feira (09/10), um passageiro paraibano de 45 anos de idade, após ser flagrado utilizando documentos falsos no desembarque no Aeroporto de Fortaleza.

O preso desembarcava de voo oriundo de Porto Velho/RO, escala em Brasília/DF, com destino final em Fortaleza, sendo flagrado no desembarque com ação de fiscalização de rotina da PF. O preso apresentava nervosismo e foi fiscalizado por suspeita inicial de tráfico de drogas. Com a apresentação dos seus documentos, os policiais perceberam inconsistências e confirmaram a falsidade após pesquisas em bancos de dados, dando voz de prisão em flagrante ao suspeito pelo uso de documentos falsos. Após descoberta a real identificação do preso em flagrante, houve cumprimento de mandado de prisão pendente por tráfico de drogas, da 13ª Vara da Comarca de Natal/RN. O mesmo homem foi preso pela Polícia Federal em setembro de 2011, suspeito de integrar organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas e já respondeu a vários processos pelo mesmo crime.

O preso ficou em silêncio após a prisão. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso e está à disposição da Justiça Federal. O crime flagrado tem pena de até 6 anos de reclusão. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime flagrado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Fonte: Polícia Federal