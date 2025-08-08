PF prende homem por tráfico internacional de drogas, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na tarde desta quinta-feira, 7/8, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante por importação ilegal de aproximadamente 2 kg de haxixe. A ação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro.

Policiais federais efetuaram a prisão depois que o homem recebeu a encomenda em sua residência, logo após a tentativa de retirada da droga em uma unidade dos Correios da região.

A ação é resultado de uma investigação conjunta com a Receita Federal, responsável por encaminhar informações à PF acerca da remessa. O trabalho ainda contou com o apoio do Núcleo de Repressão aos Crimes Postais dos Correios – NRCP.

