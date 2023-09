PF prende homem por homicídio no CE

Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO) prendeu um homem, na manhã desta quarta-feira (13/9), em Juazeiro do Norte/CE, cumprindo mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, Ceará. O indivíduo foi condenado por homicídio do irmão, cometido em 2012.

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produtos de cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública, em que houve o apoio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil em Juazeiro do Norte para a efetivação da captura.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Fone: (85) 99972-0194

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal