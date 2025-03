PF prende homem por furto em área de embarque no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Nesta sexta-feira (28/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante um estrangeiro que furtava produtos de um estabelecimento comercial na área de embarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/PR. O indivíduo tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ.

A ação se deu durante fiscalização na área restrita de segurança, quando os policiais notaram que um indivíduo retirava diversos recipientes de bebidas alcoólicas da exposição e colocava dentro de sua bagagem de mão. Ao abordar o homem, de nacionalidade inglesa, foi constatado o furto dos produtos e dada voz de prisão.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura da prisão e demais procedimentos cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

[email protected]

@pffoz

Fonte: Polícia Federal