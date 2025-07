PF prende homem por estelionato qualificado nos Correios no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (3/7), um homem em flagrante por estelionato qualificado em uma agência dos Correios localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A prisão foi realizada após levantamentos e troca de informações que indicaram que o indivíduo se apresentou como destinatário de um cartão bancário emitido em nome de outra pessoa. Durante a abordagem, os policiais localizaram no veículo diversos documentos falsos, certidões de nascimento e comprovantes de benefícios do INSS em nome de terceiros, levantando suspeitas de participação em um esquema fraudulento mais amplo.

A operação contou com o apoio do setor de segurança corporativa dos Correios. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos legais, ele será conduzido ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal