PF prende homem por crime de moeda falsa em Roraima

Boa Vista/RR. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã dessa última quarta-feira (8/10), um homem ao receber cédulas falsas via Correios.

A abordagem ocorreu no momento da entrega do envelope ao destinatário identificado. Dentro da correspondência, foram encontradas diversas cédulas falsas de real, que teriam sido adquiridas pela internet.

O homem foi conduzido à sede da Polícia Federal, autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima

Fonte: Polícia Federal