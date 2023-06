PF prende homem por crime de moeda falsa em MG

Ipatinga/MG. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (19/6), um homem estava com mil reais em cédulas falsas, em Coronel Fabriciano/MG. O trabalho contou com a participação do órgão de Segurança dos Correios, que alertou sobre uma correspondência com conteúdo suspeito.

O flagrante se deu no momento da entrega da correspondência ao destinatário. Na ocasião, o indivíduo ameaçou os policiais federais e resistiu a ser preso.

A encomenda continha 15 cédulas, sendo cinco com de valor de face de R$ 100 e 10 com valor de face de R$ 50, totalizando a quantia de R$ 1.000.

Quando vistoriadas as notas arrecadadas, percebeu-se que elas tinham características similares às verdadeiras, simulando seus elementos de segurança, porém, repetiam o mesmo número de série e possuíam tonalidades diversas das verdadeiras.

As cédulas serão enviadas para o Setor de Perícias da Polícia Federal e, caso confirmada a hipótese criminal, o suspeito poderá responder pelos crimes de moeda falsa, de ameaça, e de resistência.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

E-mail: [email protected]

Contato: (31) 3330-5270

Fonte: Polícia Federal