PF prende homem por compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil na internet

Araraquara/SP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14/10), em Taquaritinga/SP, um homem suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil na internet.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, no âmbito de investigação conduzida pela PF em Araraquara, que apura crimes de compartilhamento e armazenamento de cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento da medida judicial, os policiais federais localizaram expressiva quantidade de imagens e vídeos contendo registros de abuso sexual infantojuvenil armazenados no telefone celular do investigado, confirmando os indícios de autoria e materialidade dos delitos.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o mais adequado é referir-se a crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, pois essa nomenclatura traduz de forma mais fiel a gravidade e a violência infligida às vítimas.

Além disso, a Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos da internet, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Araraquara/SP

Fonte: Polícia Federal