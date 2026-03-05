PF prende homem no Aeroporto de Manaus

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4/3), um passageiro que transportava 7 kg de maconha durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus/AM.

O suspeito foi interceptado no momento em que se preparava para retirar sua bagagem, proveniente de Tefé/AM, com destino final à capital amazonense.

O homem foi conduzido à unidade da Polícia Federal no aeroporto e, posteriormente, encaminhado à Superintendência Regional da PF para a adoção das medidas legais cabíveis. O preso já se encontra à disposição da justiça.

