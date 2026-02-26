PF prende homem investigado por abuso sexual infantojuvenil

Santos/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), no município de Itariri/SP, a Operação Proteção Integral, que visa investigar e reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara Federal de Santos/SP. O investigado foi localizado em área rural do município.

As investigações apontaram que a vítima possui vínculo familiar com o suspeito, o qual também é investigado pela produção de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais federais apreenderam aparelho celular, cartões de memória, cobertores presentes nos registros ilícitos e pendrives. Todo o material será submetido à perícia. Foi instaurado inquérito policial.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Denuncie

A Polícia Federal conta com equipes especializadas na investigação de crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil. Caso seja vítima ou tenha conhecimento de fatos desta natureza, não deixe de encaminhar sua denúncia pelos portais: Disque 100, ComunicaPF ou SaferNet. Sua denúncia pode fazer a diferença na vida de muitas crianças.

Fonte: Polícia Federal