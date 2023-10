PF prende homem em flagrante tentando embarcar com drogas em SC

Florianópolis/SC. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última sexta-feira (27/10), um homem por tráfico de drogas, no aeroporto internacional de Florianópolis. O indivíduo estava com cocaína no interior de uma mala e tentava embarcar para São Paulo, onde iria fazer conexões internacionais para cidades da Europa.

Na ação, os policiais federais identificaram um conteúdo suspeito no interior de uma bagagem durante passagem no raio-x. Ao localizar o proprietário, que já estava no portão de embarque, a equipe policial o abordou para que fosse feita abertura da mala.

Na ocasião, foram encontrados tabletes de cocaína, totalizando 2,3Kg. Além do entorpecente, foram apreendidos 900 euros com o indivíduo.

Diante dos fatos, o homem que foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, admitiu a posse da droga e disse que receberia pelo transporte até a cidade de Veneza, na Itália.

