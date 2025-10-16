PF prende homem em flagrante por uso de documento falso no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na data de quarta-feira (15/10), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem pelo crime de uso de documento falso. A ação ocorreu no Posto de Emissão de Passaportes do Shopping Rio Sul, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após levantamento de dados e troca de informações, policiais federais tiveram êxito em efetuar a prisão em flagrante.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal