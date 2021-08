PF prende homem, em flagrante, por tráfico internacional de drogas

Rio de Janeiro/RJ – Na sexta-feira, 13/8, a Polícia Federal prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um homem tentando embarcar com cocaína para Europa.

O preso, de 26 anos, possuía dupla nacionalidade, brasileira e espanhola, e tinha como destino final a cidade do Porto, em Portugal. Os policiais federais encontraram a droga oculta no forro de duas malas despachadas. Após periciada, somou mais de 6 kg de cocaína.

O passageiro foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

