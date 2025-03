PF prende homem em flagrante por tráfico interestadual de drogas e furto de veículo

Santa Fé/PR. Nesta quinta-feira (27/3), a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam um veículo carregado com 136 kg de maconha, em Santa Fé/PR. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante. O indivíduo já possuía antecedentes criminais pelos crimes de furto, no estado de Minas Gerais, e receptação, no estado de São Paulo.

A abordagem ocorreu durante uma operação em combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias que dão acesso ao norte do Paraná e à divisa com o estado de São Paulo. Durante a inspeção no veículo, foi constatada uma grande quantidade da droga no porta-malas, além da adulteração das placas, sendo verificado que o veículo possuía registro de furto.

Diante dos fatos, o condutor do veículo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Polícia Federal